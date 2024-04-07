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17:44, 7 апреля 2024Экономика

Размер компенсаций для жителей Оренбуржья сочли недостаточным

Депутат Журавлев: выплаты для жителей Оренбуржья не хватит на покрытие расходов

Кадр: РИА Новости

Суммы выплат для пострадавших от паводков жителей Оренбургской области не хватит на покрытие всех расходов. Недостаточным размер компенсации в беседе с «Газетой.ру» счел депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Он подчеркнул, что компенсационные выплаты не индексировались в стране более 10 лет, поэтому для людей, потерявших жилье, их не хватит. Парламентарий завил, что депутаты готовы проработать вопрос выплат совместно с МЧС России, а также на законодательном уровне изменить механизм оценки ущерба, чтобы россияне смогли оперативно получать самое необходимое.

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Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, в свою очередь, посоветовала населению страховать свою жизнь и имущество, чтобы получать в случае наводнений и стихийных бедствий большие суммы. По ее мнению, у властей нет средств, чтобы предусмотреть все природные катаклизмы.

Дамбу на реке Урал в Орске прорвало вечером 5 апреля. Старый город стало затапливать водой. Глава МЧС России Александр Куренков назвал ситуацию в Орске критической. В результате разрушения защитных сооружений на реке Урал подтопленными оказались 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков, заявил он.

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