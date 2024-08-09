В московском хостеле прошли обыски в рамках расследования уголовного дела

В московском хостеле «Три звезды» прошли обыски, проверяют 400 иностранцев

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в хостеле «Три звезды», расположенном на юго-западе Москвы, и забрали около 400 иностранных граждан для проверки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

По данным СК, обыски прошли в рамках расследования уголовного дела об организации экстремистского сообщества. Получив информацию о нарушении миграционного законодательства, силовики прибыли для проверки в хостел на улице Новаторов и обнаружили в нем 441 человека, 391 из которых — иностранцы.

В ближайшее время все они будут доставлены в правоохранительные органы для проверки соблюдения миграционного законодательства и возможной причастности к другим правонарушениям. Руководство и администрацию хостела доставили в СК для проведения следственных действий.

Ранее полицейские пришли с обысками в администрацию Тихвинского района Ленинградской области. По предварительным данным, обыски были связаны с компанией, которая при помощи сотрудников администрации незаконно получила в аренду землю для вырубки леса.