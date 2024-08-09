В Норвегии памятники воевавшим против немцев партизанам сочли «российской пропагандой»

Мэр норвежского Варде назвал памятники воевавшим против немцев пропагандой РФ

Мэр города Варде в Норвегии Тор Эрик Лабахо назвал «российской пропагандой» памятники норвежским партизанам, воевавшим вместе с советскими войсками против немцев в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает NRK.

По мнению Лабахо, монументы необходимо снести, так как ими «злоупотребляют сочувствующие России». Он заявил, что эти памятники якобы использует Федеральная служба безопасности (ФСБ) и другие «сторонники России». Как именно используются монументы мэр не уточнил.

Такая позиция столкнулась с резкой критикой историков. Норвежский профессор Мадс Анденес назвал слова Лабахо историческим преступлением.

«Люди, принадлежавшие к движению сопротивления во время Второй мировой войны, внесли центральный, важный вклад в норвежское сопротивление. Они так и не получили заслуженного признания», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Измаиле Одесской области демонтировали памятник основателю города — российскому генералу Сергею Тучкову.