В России ответили на решение депутатов Киева снести памятник дважды Герою СССР Ковпаку

Журова осудила решение киевских депутатов снести памятник Герою СССР Ковпаку

Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила на решение депутатов Киевского городского совета, которые по итогам голосования приняли решение снести памятник дважды Герою СССР Сидору Ковпаку. В разговоре с «Лентой.ру» депутат осудила подобное решение киевских депутатов.

Ранее депутат Верховной Рады Максим Бужанский сообщил, что депутаты Киевского городского совета проголосовали за снос памятника дважды Герою Советского Союза Сидору Ковпаку, который был установлен в Парке Вечной Славы в Киеве в сентябре 2013 года.

«Это уже необратимые процессы, они, видимо, искоренят до нуля все, что связано с Россией и СССР. В Евросоюзе тоже сносят памятники нашим солдатам, это сейчас тенденция такая. Это совершенно неприемлемо. Я еще как-то понимаю, можно снести памятник какому-то политику, который сегодня в моменте воспринимался одним образом, а через годы, когда была проанализирована его деятельность, она оказалась неоднозначной», — считает Журова.

Сносить памятники российскому солдату, который освободил Европу, — это полный беспредел, не знаю, что у них в голове происходит Светлана Журова зампред комитета Госдумы по международным делам

В июне сообщалось, что в Измаиле Одесской области демонтировали памятник основателю города российскому генералу Сергею Тучкову. По заявлениям местных властей, по завершении конфликта монумент будет размещен в музее.

До этого, в середине мая, стало известно об окружении колючей проволокой и противотанковыми ежами мемориала Вечного огня в подконтрольном Киеву Херсоне. В пророссийском подполье сообщили, что местным жителям запретили приближаться к этому месту.