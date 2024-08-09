В России назвали имена самых частых заемщиков

Bankiros: чаще всего заемщики в России носят имена Александр и Елена

Наиболее частыми кредитными заявителями в России являются мужчины с именем Александр. Среди женщин-заемщиков самым популярным именем оказалось Елена. Об этом сообщает портал Bankiros.ru со ссылкой на результаты собственного исследования.

Среди мужских имен в топ-3 частых кредитных заявителей также вошли Сергей и Алексей, среди женских — Татьяна и Наталья. Что касается наиболее часто встречающихся отчеств, у мужчин-заемщиков таковыми оказались Александрович, Сергеевич, Владимирович, Николаевич и Викторович, у женщин — Александровна, Сергеевна, Владимировна, Николаевна и Викторовна.

Самыми популярными фамилиями у мужчин-заемщиков стали Иванов, Кузнецов, Петров, Смирнов и Попов, среди женщин-заявительниц в топ попали те же фамилии. Данные 2024 года, как уточнили эксперты, мало чем отличаются от результатов прошлогоднего исследования.

Ранее в Центробанке сообщили о росте числа заявок россиян на реструктуризацию кредитов. Так, по итогам первого полугодия показатель увеличился до 1,67 миллиона. Подавляющая часть заявлений (1,48 миллиона) пришлась на обращения граждан по поводу изменений условий кредитных договоров по собственным программам банков. В свою очередь, еще 180,9 тысячи заемщиков обратились в финансовые организации с целью предоставить им кредитные каникулы, а 8,6 тысячи — ипотечные.