Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:23, 9 августа 2024Россия

В России предложили объявить мораторий на выдачу гражданства мигрантам

В Калужской области предложили временно запретить выдачу гражданства мигрантам

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России необходимо временно запретить выдачу гражданства мигрантам. Такое мнение высказал министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин, которого цитирует РБК.

По его словам, нужно объявить мораторий «лет на 25-30 минимум» на выдачу российских паспортов гражданам среднеазиатских республик и стран Закавказья.

Кроме того, необходимо провести ревизию всех иностранцев, ранее получивших российское гражданство, добавил Калугин. Существующую правоприменительную практику он назвал недостаточной.

9 августа стало известно, что власти Красноярского края запретили мигрантам работать в такси и продавать сигареты. Ранее аналогичные меры были приняты еще в ряде российских регионов.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Мэр атакованной ВСУ Суджи заявил о начале эвакуации. В городе продолжаются обстрелы, почти пропала мобильная связь

      Раскрыты новые подробности о состоянии военкора Поддубного

      В подполье сообщили о возможном ударе по полигону в Сумской области

      Россиянке отказали в получении «гробовых» выплат бойца СВО из-за его последнего диагноза

      Двое фигурантов дела Шамарина признали вину и написали явку с повинной

      Киргизия призвала страны Центральной Азии поддержать ее кандидатуру в члены Совбеза ООН

      44-летняя Жизель Бюндхен в мини-юбке снялась в рекламе

      Смертельное ДТП парализовало движение на МКАД

      Стало известно о поражении личного состава ВСУ в Полтаве

      Москвичам назвали срок прихода первых заморозков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше