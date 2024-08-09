В России предложили объявить мораторий на выдачу гражданства мигрантам

В Калужской области предложили временно запретить выдачу гражданства мигрантам

В России необходимо временно запретить выдачу гражданства мигрантам. Такое мнение высказал министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин, которого цитирует РБК.

По его словам, нужно объявить мораторий «лет на 25-30 минимум» на выдачу российских паспортов гражданам среднеазиатских республик и стран Закавказья.

Кроме того, необходимо провести ревизию всех иностранцев, ранее получивших российское гражданство, добавил Калугин. Существующую правоприменительную практику он назвал недостаточной.

9 августа стало известно, что власти Красноярского края запретили мигрантам работать в такси и продавать сигареты. Ранее аналогичные меры были приняты еще в ряде российских регионов.