Рослесинфорг: площадь орешников на 2024 год превысила 10,1 миллиона гектаров

В России стало больше ореховых лесов, их площадь на 2024 год превысила 10,1 миллиона гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Рослесинфорга.

Прирост орешника в 2024 году составил почти 1,7 процента, или 165 тысяч гектаров. Большая часть таких лесов сосредоточена в Сибири. В 2024 году их площадь в регионе превысила 7,5 миллиона гектаров. В Иркутской области ореховые леса занимают почти 3,5 миллиона гектаров, в Красноярском крае — более 2,4 миллиона, в Хакасии — 627 тысяч гектаров, в Республике Алтай — 410 тысяч. Кроме того, орешники распространены в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях.

Около 1,9 миллиона гектаров ореховых лесов расположены на Дальнем Востоке: в Бурятии, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях и в Еврейской автономной области. В Уральском федеральном округе орешник занимает почти 685 тысяч гектаров. В основном лес сосредоточен в Свердловской области и на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

Ранее Рослесинфорг сообщил, что в 2024 году площадь лесов-поглотителей парниковых газов в России выросла почти на миллион гектаров и составила более 461,7 миллиона гектаров. С высокой эффективностью поглощать углекислый газ способны осины, березы, дубы, кедры и лиственницы.