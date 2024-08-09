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18:16, 9 августа 2024Россия

В российском городе ребенок вылетел с развалившихся под ним качелей и попал на видео

В Набережных Челнах качели развалились под ребенком

В Набережных Челнах качели развалились под ребенком — мальчик вылетел с аттракциона. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash Iptash.

На кадрах видно, как ребенок стоя раскачивался на качелях, пока одна из петель не сорвалась. Мальчик не удержался и вылетел с аттракциона, перевернувшись в воздухе.

Со слов матери пострадавшего, у него ссадины и ушибы на лбу и запястьях. Женщина намерена обратиться с заявлением в полицию.

В администрации города, в свою очередь, заявили, что эти качели не предназначены для «активного и агрессивного вида отдыха».

В комментарии местному изданию Chelny-biz.ru руководитель МУП «Парк культуры и отдыха» Илья Черкашин пояснил, что сотрудники проверили остальные качели в парке, а сломанную – отремонтировали и укрепили, демонтировать ее не собираются. «Если после каждой поломки демонтировать качели, то их в городе не останется», — заключил он.

Летом 2023 года в Московской области с детского аттракциона вылетела кабинка со школьницами. Инцидент также попал на видео. Тогда травмы получили две 15-летние девочки, их госпитализировали.

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      Елена Торубарова
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