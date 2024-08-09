В российском городе в комнате ребенка обрушился потолок

В Кирове из-за некачественного капремонта в комнате ребенка обрушился потолок

В Кирове из-за некачественного капремонта в комнате ребенка обрушился потолок. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в региональном сообществе Народного фронта во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в среду, 7 августа, в доме, расположенном на Октябрьском проспекте. В комнате, где живет 15-летний подросток, несколько кусков штукатурки упали с потолка. В Народном фронте уточнили, что один из этих кусков весил более килограмма. По счастливой случайности никто не пострадал — в момент происшествия в комнате никого не было.

В феврале в доме на Октябрьском проспекте начали проводить капитальный ремонт крыши на сумму более трех миллионов рублей. Зимой подрядчик вскрыл кровлю, а в начале весны исчез. Когда сугробы на чердаке растаяли, квартиры стало заливать. Сейчас помещения затапливает дождевой водой. При этом новая бригада приступила к работе лишь несколько дней назад — все это время крыша дома с деревянными перекрытиями оставалась открытой любой непогоде.

Хозяйке пострадавшей квартиры 70 лет. После инцидента женщина боится заходить в комнату, так как из-за воды, льющейся через дранку, штукатурка продолжает падать. В случае если несущие конструкции сгниют, существует риск дальнейших обрушений.

Помимо этого, на стенах появилась черная плесень, а в помещении стоит запах сырости. Чтобы квартиру не залило окончательно, пенсионерка по много часов в день проводит на чердаке и сливает оттуда по 20 ведер воды.

Ранее в августе стало известно, что в Новосибирске потолок в квартире жилого дома рухнул на кровать.