В квартире в российском городе потолок рухнул на кровать

В квартире в Новосибирске потолок рухнул на кровать

В одной из квартир в Новосибирске рухнул потолок. Он пластом упал на кровать собственника, пока тот находился на работе, сообщает издание NGS.RU.

Дом, в котором произошло ЧП, был введен в эксплуатацию в 2008 году. Нынешний собственник приобрел в нем квартиру в 2009-м с отделкой «под ключ» от застройщика. После инцидента с потолком россиянин обратился в управляющую компанию, где установили, что слой штукатурки на потолке превышает норму более чем в два раза. Именно это стало причиной обрушения потолка.

Мужчина написал претензию застройщику, однако «Компания «Сибирь-Развитие» отказалась оплачивать ремонт. Решение объяснили тем, что срок для предъявления претензий составляет пять лет, а квартира используется уже 14 лет. Кроме того, юридически фирма не является застройщиком. Девелопером выступала компания с идентичным названием, которая была ликвидирована в 2012 году.

Собственник пострадавшей квартиры планирует обратиться в суд, однако по мнению адвоката Александра Руфа, привлечь виновных к ответственности будет сложно. «Если гарантийный срок истек, будет сложно что-то доказать. Получается, жилец принял квартиру и не обнаружил никаких дефектов в период гарантийного срока. Осложняет ситуацию и то, что застройщика, который возводил дом, действительно больше не существует. То, что у них идентичные названия, с законодательной точки зрения ничего не значит», — объяснил юрист.

Ранее с потолка квартиры в Новокузнецке полилась вода после ливня, обрушившегося на город.