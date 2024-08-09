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20:33, 9 августа 2024Силовые структуры

В российском регионе прошли обыски у сторонников китайской тоталитарной секты

В Краснодаре суд арестовал двоих лидеров ячейки китайской секты «Фалуньгун»

Фото: Источник в правоохранительных органах

Суд арестовал двоих лидеров краснодарской ячейки китайской тоталитарной секты «Фалуньгун» (признана Генпрокуратурой нежелательной в России). Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Антоненко и Синицын помещены в СИЗО Краснодара. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ («Организация деятельности нежелательной организации»). По данным следствия, фигуранты дела на территории региона создали ячейку нежелательной организации и проводили собрания последователей секты.

С 27 июля по 6 августа правоохранительные органы провели обыски по 19 адресам проживания сторонников «Фалуньгун» в Краснодаре, Новороссийске, Абинске, Темрюке и Усть-Лабинском районе. «Ленте.ру» предоставили оперативное видео.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые врываются в одну из квартир сектантов.

В ходе обысков обнаружены запрещенные на территории России материалы.

Фото: Источник в правоохранительных органах

Секта появилась в КНР в начале 1990-х, в ее основе лежит гимнастика цигун в сочетании с элементами буддизма, конфуцианства, даосизма, народных верований. Позже организация стала радикализироваться и активно противодействовать властям КНР. С 1999 года деятельность движения запрещена в стране и уголовно наказуема.

В 2020 году Генпрокуратура признала нежелательными в России саму секту и связанные с ней западные организации.

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      Любовь Ширижик
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