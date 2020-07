Генпрокуратура признала нежелательными в России семь западных организаций

Генеральная прокуратура признала нежелательными на территории России семь западных неправительственных организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации сказано, что решение о запрете деятельности шести американских и одной британской организации принято «по результатам изучения поступивших материалов». По версии Генпрокуратуры, они представляют угрозу безопасности страны.

В список нежелательных попали: «Европейская ассоциация "Фалунь Дафа"» (The European Falun Dafa Association, Великобритания), «Врачи против насильственного извлечения органов» (Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFON), США), «Буддистское сообщество "Родники дракона"» (Dragon Springs Buddhist Inc., США), «Всемирная организация по расследованию преследований "Фалуньгун"» (World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong Inc. (WOIPFG), США), «Коалиция по расследованию преследования в отношении "Фалуньгун" в Китае» (Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China, США), «Всемирный совет по спасению подвергаемых гонениям адептов "Фалуньгун"» (Global Mission to Rescure Persecuted Falun Gong Practitioners Inc. (GMRPFGP, США), «Друзья "Фалуньгун"» (Friends of Falun Gong Inc., США).

Все перечисленные организации борются против гонений на последователей религиозного движения «Фалуньгун» со стороны руководства Китая. Секта появилась в КНР в начале 1990-х, в ее основе лежит гимнастика цигун в сочетании с элементами буддизма, конфуцианства, даосизма, народных верований. С 1999 года деятельность движения запрещена в стране и уголовно наказуема.