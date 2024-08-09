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23:29, 9 августа 2024Мир

В США предрекли уничтожение Россией переданных Украине F-16

Бывший советник Пентагона Макгрегор: Россия уничтожит переданные Украине F-16

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Россия уничтожит переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) F-16. Об этом бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, президент США Джо Байден утверждал, что не хочет развязывать третью мировую войну. «Самолеты, которые прибывают на Украину, оснащены модернизированной электроникой (...) Надеюсь, что F-16 ВСУ не модифицированы таким образом, чтобы нести ядерное оружие», — сказал он. Макгрегор считает, что российская армия нацелится на F-16 и нанесет по ним удар.

Ранее французский генерал Жером Пеллистранди заявил, что появление западных истребителей F-16 мало чем помогут ВСУ, так как баланс сил остается в пользу России.

4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на территорию страны прибыли истребители F-16. Он поблагодарил США, Данию и Нидерланды за то, что они приняли запрос Киева о предоставлении военных самолетов.

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      Марина Совина
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