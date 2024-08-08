Во Франции оценили последствия после появления истребителей F-16 на Украине

Генерал Пеллистранди: появление F-16 на Украине мало чем помогут ВСУ

Появление западных истребителей F-16 мало чем помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ), так как баланс сил остается в пользу России. Об этом заявил французский генерал Жером Пеллистранди в беседе с изданием La Depeche.

«Надо быть реалистами. Учитывая количество обещанных Западом F-16 и сроки поставок, их появление на Украине никак не изменит действующий баланс сил, который так и останется в пользу России», — отметил генерал.

Пеллистранди отметил, что западные страны «слишком поздно» начали отправку самолетов ВСУ, а полная поставка всех единиц к 2028 году «не повлияет на ход конфликта».

4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на территорию страны прибыли истребители F-16. Он поблагодарил США, Данию и Нидерланды за то, что они приняли запрос Киева о предоставлении военных самолетов.