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11:12, 8 августа 2024Мир

Во Франции оценили последствия после появления истребителей F-16 на Украине

Генерал Пеллистранди: появление F-16 на Украине мало чем помогут ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Появление западных истребителей F-16 мало чем помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ), так как баланс сил остается в пользу России. Об этом заявил французский генерал Жером Пеллистранди в беседе с изданием La Depeche.

«Надо быть реалистами. Учитывая количество обещанных Западом F-16 и сроки поставок, их появление на Украине никак не изменит действующий баланс сил, который так и останется в пользу России», — отметил генерал.

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Пеллистранди отметил, что западные страны «слишком поздно» начали отправку самолетов ВСУ, а полная поставка всех единиц к 2028 году «не повлияет на ход конфликта».

4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на территорию страны прибыли истребители F-16. Он поблагодарил США, Данию и Нидерланды за то, что они приняли запрос Киева о предоставлении военных самолетов.

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      Дарья Устьянцева
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