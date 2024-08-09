В США предупредили о нападении на Израиль «в ближайшие дни»

WSJ: на Западе полагают, что атака Ирана на Израиль начнется в ближайшие дни

Западные политики полагают, что Израиль может подвергнуться нападению со стороны Ирана и ливанского движения «Хезболла» «в ближайшие дни». Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

При этом они надеются, что «неделя лихорадочной международной дипломатии», а также «новые военные развертывания» на Ближнем Востоке позволят отсрочить и смягчить последствия атаки. Кроме того, США предупредили Иран, что его экономику ждет сокрушительный удар в случае крупного нападения на Израиль.

Ранее стало известно, что США, Египет и Катар призвали в совместном заявлении Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС вернуться за стол переговоров. В заявлении говорится, что обе стороны больше не могут медлить.