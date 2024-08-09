Newsweek: Украине нужно доказать США, что она все еще достойна военной помощи

Украине нужно показать США применение ее помощи с пользой и доказать, что она все еще достойна военной и финансовой поддержки. Об этом сообщает Newsweek.

«Украине необходимо показать, что американская поддержка была использована с пользой, и приложить усилия, чтобы любой кандидат, победивший на президентских выборах в ноябре, сохранил конфликт на повестке дня США», — отмечает издание.

По словам директора по военным наукам британского Королевского объединенного института оборонных исследований Мэтью Сэвилла, в США растет скептицизм в отношении Украины, особенно среди представителей Республиканской партии.

Он добавил, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область совершаются с целью продемонстрировать республиканцам хотя бы какие-то результаты.

Ранее телеканал CNN заявил, что вылазка украинских войск в Курской области является авантюрой и знаменует собой отчаяние Киева. По мнению телеканала, решение ВСУ перебросить большую часть своих скудных военных ресурсов через границу с Россией является погоней за заголовками.