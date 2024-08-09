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16:25, 9 августа 2024Мир

В США предупредили Украину о необходимости доказать целесообразность продолжения помощи

Newsweek: Украине нужно доказать США, что она все еще достойна военной помощи

Фото: Senior Airman Cydney Lee / U.S. Air Force

Украине нужно показать США применение ее помощи с пользой и доказать, что она все еще достойна военной и финансовой поддержки. Об этом сообщает Newsweek.

«Украине необходимо показать, что американская поддержка была использована с пользой, и приложить усилия, чтобы любой кандидат, победивший на президентских выборах в ноябре, сохранил конфликт на повестке дня США», — отмечает издание.

По словам директора по военным наукам британского Королевского объединенного института оборонных исследований Мэтью Сэвилла, в США растет скептицизм в отношении Украины, особенно среди представителей Республиканской партии.

Он добавил, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область совершаются с целью продемонстрировать республиканцам хотя бы какие-то результаты.

Ранее телеканал CNN заявил, что вылазка украинских войск в Курской области является авантюрой и знаменует собой отчаяние Киева. По мнению телеканала, решение ВСУ перебросить большую часть своих скудных военных ресурсов через границу с Россией является погоней за заголовками.

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      Семен Александров
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