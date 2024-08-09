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06:26, 9 августа 2024Мир

В США разгорелся скандал из-за кандидата в вице-президенты от демократов

В США кандидата в вице-президенты Уолца уличили во лжи о службе в армии

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Кандидата в вице-президенты США от демократов и губернатора штата Миннесота Тима Уолца уличили во лжи после его слов об участии в боевых действиях и службе в армии. Об этом пишет РИА Новости.

Вокруг политика разгорелся скандал из-за призыва запретить штурмовое оружие в стране. Тогда он отметил, что стоит сделать так, чтобы «оружие войны, которое он держал на войне, находилось только там, где ему место».

На высказывание Уолца обратил внимание кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс. Он поинтересовался, о какой войне шла речь и когда происходили события, о которых тот говорил.

В биографии Уолца указано, что политик отправлялся в Норвегию и Италию, когда проходил службу в национальной гвардии США. Он также принимал участие в подготовке к отправке войск союзников в Афганистан в 2003 году, однако на войне никогда не был.

Кроме того, Вэнс уличил Уолца в том, что тот бросил собственное боевое подразделение в 2005 году незадолго до объявления о переброске в Ирак. «Что меня беспокоит в Тиме Уолце, так это чушь, связанная с украденной доблестью», — заявил политик.

После этого американские СМИ обвинили Уолца в том, что тот заранее был осведомлен о предстоящей переброске в зону боевых действий. Кандидат подвергся массовой критике, его обвинили в предательстве и трусости.

Ранее кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис выбрала Уолца в качестве кандидата в вице-президенты США.

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      Марина Совина
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