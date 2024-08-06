Учитель, военный, сторонник BLM. Кто такой Тим Уолц и почему Камала Харрис выбрала его кандидатом в вице-президенты США?

CNN: Камала Харрис выбрала Тима Уолца кандидатом в вице-президенты США

Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца в качестве кандидата в вице-президенты США. Об этом сообщает CNN.

Камала Харрис приняла решение относительно своего напарника на предстоящих выборах — им станет губернатор Миннесоты Тим Уолц CNN телеканал

Фото: Nicole Neri / Reuters

Кто такой Тим Уолц?

Тим Уолц родился 6 апреля 1964 году и вырос в маленьком городке Вест-Поинт в штате Небраска. Он стал учителем и начал профессиональную карьеру по программе WorldTeach в Китае, и только потом в Небраске. С 1981 года служил в Национальной гвардии США и дошел до звания сержант-майор. Эта должность позволила ему путешествовать по своей стране и побывать в Европе.

Позже осел в городе Манкейто, штат Миннесота, где преподавал географию и тренировал школьную футбольную команду. В 1994 году женился на Гвен Уолц, которая долгие годы преподавала в школах для мигрантов и в тюрьмах.

Он выглядит тем, кем он является: прямолинейным учителем, тренером молодежной американской футбольной команды The Guardian газета

Политическую карьеру Тим Уолц начал в 2004 году, когда работал волонтером в избирательном штабе кандидата от Демократической партии Джона Керри.

В 2006 году он победил на выборах в Палату представителей Конгресса США от одного из округов штата Миннесота. Во время пребывания на своем посту отметился критикой плана бывшего президента Джорджа Буша-младшего по увеличению численности войск в Ираке. При этом голосовал за продолжение финансирования военных операций на Ближнем Востоке.

6 ноября 2018 года Тим Уолц был избран губернатором Миннесоты

Избирательная кампания не обошлась без скандала. Его уличили в якобы фальсификации фактов о прохождении службы и лжи о воинском звании. Позже обвинения были опровергнуты и не повлияли на его избрание.

За время работы на посту губернатора Тим Уолц легализовал аборты, употребление марихуаны, а также поддержал на законодательном уровне ЛГБТ-браки (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в штате

Поддерживал он и движение Black Lives Matter (BLM) («Жизни черных важны»), а также проведение расследований против полицейских по поводу методов задержания подозреваемых. Находясь на посту губернатора политик даже инициировал реформу обучения правоохранителей и ввел ограниченный запрет на использование удушающих захватов, пока сотрудники полиции «не подвергаются большему риску».

Фото: David Berding / USA TODAY Sports / Reuters

Поможет ли Тим Уолц победить Камале Харрис?

Телеканал CNN со ссылкой на источники отмечает, что, по мнению Камалы Харрис, одним из важнейших факторов выбора Тима Уолца стали крепкие личные отношения с ним, поскольку она верит, что «он может стать надежным партнером в предвыборной кампании и, возможно, в управлении страной».

Тим — проверенный в боях лидер, у которого невероятный послужной список в плане выполнения дел для семей Миннесоты. Я знаю, что он привнесет то же принципиальное лидерство в нашу кампанию и в офис вице-президента Камала Харрис кандидат в президенты США

Однако, как отмечает газета The New York Times, выдвижение Тима Уолца имеет большие риски для кандидата в президенты. Штат Миннесота на протяжении последних 12 лет голосует преимущественно за демократов и не является колеблющимся. Кандидат в вице-президенты при этом считается «слишком леволиберальным» для неопределившихся избирателей в штатах Среднего Запада. Во многом борьба на президентских выборах будет идти именно за них, что ранее показало выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом Джей Ди Вэнса в качестве возможного вице-президента.

Эти опасения подтверждаются опросами общественного мнения. Согласным данным сайта 270towin, Камала Харрис и так обходит Дональда Трампа в Миннесоте на 6 процентов. Однако в таких колеблющихся штатах как Пенсильвания и Аризона, откуда также рассматривались кандидатуры на пост вице-президента, кандидат от республиканцев продолжает лидировать.