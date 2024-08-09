Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:56, 9 августа 2024Мир

В Японии организовали акции протеста у посольства России

Крайне правые организовали акции протеста у посольства России в Японии
СюжетПротесты в России

Фото: yanchi1984 / Shutterstock / Fotodom

Крайне правые организовали акции протеста у посольства России в Японии в память о вступлении СССР в войну 9 августа 1945 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Три человека были отконвоированы отрядом полиции на противоположную от дипмиссии сторону дороги, где они по бумажке зачитали свои требования, после чего один из них опять же в плотном кольце полиции проследовал к посольству и передал петицию», — отмечает корреспондент агентства.

Дополнительно сообщается, что возле представительства России были пущены микроавтобусы, с которых доносились лозунги на громкоговорителях. После попыток полиции сдержать их движение, протестующие заявили, что посольство России якобы является самым охраняемым дипломатическим объектом. Подобные акции являются ежегодным явлением в Японии, где помимо 9 августа организовываются митинги 7 февраля с предъявлением России территориальных претензий.

Ранее депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что США должны принести извинения перед Японией и ее народом за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. По его словам, президент США Джо Байден в ходе прошлогоднего саммита «Группы семи» (G7) должен был извиниться перед японским народом.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Путин повысил пенсии некоторым категориям россиян. Кого коснутся изменения?

      Найдена связь между лесными пожарами и развитием деменции

      В Дагестане девятилетний школьник заявил о террористах в мечети и поплатился

      Ивлеева погасила еще один долг перед налоговой

      В Германии положение Зеленского описали одной фразой

      Синди Кроуфорд поделилась архивным снимком в бикини

      Граффити Бэнкси похитили с улицы Лондона

      В США сообщили об участии «Грузинского легиона» в атаке ВСУ на Курскую область

      Отток капитала из России замедлился

      В отношении россиянина завели дело за поджог возлюбленной во время ссоры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше