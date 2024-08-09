В Японии организовали акции протеста у посольства России

Крайне правые организовали акции протеста у посольства России в Японии

Крайне правые организовали акции протеста у посольства России в Японии в память о вступлении СССР в войну 9 августа 1945 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Три человека были отконвоированы отрядом полиции на противоположную от дипмиссии сторону дороги, где они по бумажке зачитали свои требования, после чего один из них опять же в плотном кольце полиции проследовал к посольству и передал петицию», — отмечает корреспондент агентства.

Дополнительно сообщается, что возле представительства России были пущены микроавтобусы, с которых доносились лозунги на громкоговорителях. После попыток полиции сдержать их движение, протестующие заявили, что посольство России якобы является самым охраняемым дипломатическим объектом. Подобные акции являются ежегодным явлением в Японии, где помимо 9 августа организовываются митинги 7 февраля с предъявлением России территориальных претензий.

Ранее депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что США должны принести извинения перед Японией и ее народом за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. По его словам, президент США Джо Байден в ходе прошлогоднего саммита «Группы семи» (G7) должен был извиниться перед японским народом.