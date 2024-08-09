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04:08, 9 августа 2024Мир

В Японии призвали США извиниться за атомные бомбардировки

Депутат Судзуки: США должны извиниться перед Японией за атомные бомбардировки
Мунэо Судзуки

Мунэо Судзуки. Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press

США должны принести извинения перед Японией и ее народом за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Об этом депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил агентству РИА Новости.

По его словам, президент США Джо Байден в ходе прошлогоднего саммита «Группы семи» (G7) должен был извиниться перед японским народом. Также американский лидер должен был признать ошибочность и недопустимость использования атомных бомб, но этого не произошло, а японский премьер-министр Фумио Кисида «ничего для этого не сделал».

«Я испытываю гнев по этому поводу. Так как ни разу не было таких извинений, я считаю, что нужно было заставить их это сказать на саммите. Все идет так, как хочет Америка», — сказал Судзуки.

Ранее посол США в Японии Рам Эммануэль отказался прийти на мемориальную церемонию по случаю годовщины ядерной бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 года. Отмечается, что американская делегация США «не смогла» принять участие в мероприятии из-за отказа городской администрации Нагасаки пригласить на церемонию Израиль.

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      Артём Верейкин
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