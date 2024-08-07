Kyodo: посол США отказался прийти на годовщину ядерной бомбардировки Нагасаки

Посол США Рам Эммануэль отказался прийти на мемориальную церемонию по случаю годовщины ядерной бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 года. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

Американская дипмиссия указала в письме, что делегация США «не сможет на высоком уровне принять участие в мероприятии» из-за отказа городской администрации Нагасаки пригласить на церемонию Израиль.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида в официальной речи по случаю годовщины ядерной бомбардировки Хиросимы не стал упоминать, кто именно сбросил бомбу.