Посол США отказался прийти на годовщину ядерной бомбардировки Нагасаки

Посол США Рам Эммануэль отказался прийти на мемориальную церемонию по случаю годовщины ядерной бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 года. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.
Американская дипмиссия указала в письме, что делегация США «не сможет на высоком уровне принять участие в мероприятии» из-за отказа городской администрации Нагасаки пригласить на церемонию Израиль.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида в официальной речи по случаю годовщины ядерной бомбардировки Хиросимы не стал упоминать, кто именно сбросил бомбу.