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13:10, 7 августа 2024Мир

Посол США отказался прийти на годовщину ядерной бомбардировки Нагасаки

Kyodo: посол США отказался прийти на годовщину ядерной бомбардировки Нагасаки

Фото: Yoshio Tsunoda / Globallookpress.com

Посол США Рам Эммануэль отказался прийти на мемориальную церемонию по случаю годовщины ядерной бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 года. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

Американская дипмиссия указала в письме, что делегация США «не сможет на высоком уровне принять участие в мероприятии» из-за отказа городской администрации Нагасаки пригласить на церемонию Израиль.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида в официальной речи по случаю годовщины ядерной бомбардировки Хиросимы не стал упоминать, кто именно сбросил бомбу.

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      Глеб Бажуткин
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