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03:27, 6 августа 2024Мир

Премьер Японии не упомянул США в речи о Хиросиме

Премьер Японии Кисида не стал упоминать, кто сбросил ядерную бомбу на Хиросиму
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Jurgen Heinrich / IMAGO / Global Look Press

Премьер-министр Японии Фумио Кисида не стал упоминать, кто именно сбросил ядерную бомбу на Хиросиму. Это произошло в ходе церемонии памяти жертв атомной бомбардировки, передает РИА Новости.

Траурное мероприятие прошло в Парке мира в городе Хиросима, на который 6 августа 1945 года впервые была сброшена атомная бомба. В своей речи Кисида заявил, что город тогда «превратился в пепел», а у людей «отняли мечту и счастливое будущее».

«Я скорблю о погибших и приношу соболезнования тем, кто до сих пор страдает от последствий. Ужасы и страдания, которые перенесли Хиросима и Нагасаки 79 лет назад, не должны повториться», — сказал японский премьер.

Ранее мэр Хиросимы процитировал Михаила Горбачева на траурной церемонии. Глава города похвалил последнего президента СССР за позицию по вопросу ядерного разоружения.

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      Артём Верейкин
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