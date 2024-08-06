Мэр Хиросимы процитировал Горбачева в годовщину бомбардировки

Мэр Хиросимы Мацуи процитировал Горбачева в годовщину бомбардировки

Мэр японского города Хиросима, подвергшегося американской атомной бомбардировке 79 лет назад, вспомнил первого президента СССР Михаила Горбачева и похвалил его за позицию по вопросу ядерного разоружения. Об этом пишет ТАСС.

В своем выступлении на траурной церемонии в Мемориальном парке мира Кадзуми Мацуи процитировал Горбачева, говорившего о необходимости мира, отказа от гонки вооружений и ядерном разоружении. Он напомнил, что с помощью диалога Горбачев и президент США Рональд Рейган «положили конец холодной войне и подписали советско-американский договор о ликвидации вооружений».