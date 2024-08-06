Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:58, 6 августа 2024Мир

Мэр Хиросимы процитировал Горбачева в годовщину бомбардировки

Мэр Хиросимы Мацуи процитировал Горбачева в годовщину бомбардировки

Фото: Dennis Paquin / File Photo / Reuters

Мэр японского города Хиросима, подвергшегося американской атомной бомбардировке 79 лет назад, вспомнил первого президента СССР Михаила Горбачева и похвалил его за позицию по вопросу ядерного разоружения. Об этом пишет ТАСС.

В своем выступлении на траурной церемонии в Мемориальном парке мира Кадзуми Мацуи процитировал Горбачева, говорившего о необходимости мира, отказа от гонки вооружений и ядерном разоружении. Он напомнил, что с помощью диалога Горбачев и президент США Рональд Рейган «положили конец холодной войне и подписали советско-американский договор о ликвидации вооружений».

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Спецслужбы Украины готовили покушение на Путина. Министр обороны России связался с Пентагоном и призвал повлиять на Киев

      В США заявили о риске ядерной войны с Россией и Китаем

      Мэр Хиросимы процитировал Горбачева в годовщину бомбардировки

      Байдену и Харрис сообщили об обстреле военной базы в Ираке

      В России приостановили работу над проектом по продаже красивых автомобильных номеров

      Ущерб по делу директора парка «Патриот» составил десятки миллионов рублей

      Суд арестовал еще троих участников массовой драки в Феодосии

      Президент Палестины назвал цель убийства главы политбюро ХАМАС

      Диетолог назвала самые опасные арбузы

      Хуситы приступили к подготовке ударов по Израилю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше