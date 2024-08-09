Власти раскрыли подробности атаки ВСУ на Орловскую область

Клычков: никто из жителей Орловской области не пострадал из-за сбитого БПЛА ВСУ

Никто из жителей Орловской области не пострадал из-за беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), который удалось сбить над регионом. Такие подробности об атаке раскрыл местный губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.

По данным властей, повреждений в Орловской области в результате инцидента выявлено не было. Как уточнил Клычков, на месте происшествия начали работу оперативные службы.

Губернатор Орловской области отметил, что в течение ночи в регионе принимали жителей Курской области, которые покинули свои дома из-за непрекращающихся обстрелов.

В Минобороны доложили, что в ночь с 8-го на 9 августа ВСУ пытались ударить по семи регионам России беспилотниками и безэкипажными катерами.

В ведомстве разъяснили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 26 дронов над Белгородской областью, 19 — над Липецкой, 7 — над Курской, 5 — над Брянской, 4 — над Воронежской, 1 — над Орловской областью, 5 — над Крымом и еще 8 над акваторией Черного моря.