Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:52, 9 августа 2024Культура

Влияние СВО на гонорар Шевчука оценили

Продюсер Дворцов раскрыл гонорар лидера «ДДТ» Шевчука до начала СВО

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Продюсер Сергей Дворцов оценил, насколько изменился гонорар лидера группы «ДДТ», музыканта Юрия Шевчука после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он рассказал в беседе с сайтом «Страсти».

По словам медиаменеджера, артист сам виноват в том, что сейчас группу не хотят видеть в России. «До СВО они выступали за 2-3 миллиона рублей. После, думаю, они немного снизились. Потому что они выступают не в России, а, давайте будем честны, Россия всех кормит, и только здесь у нас хорошие гонорары», — отметил он.

Дворцов также предположил, что на сегодняшний день музыканты зарабатывают «в один, максимум в два раза меньше».

Ранее Юрий Шевчук высказался о просьбе общественников проверить его на экстремизм и иностранное финансирование.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Командир ВСУ отказался выполнять нереалистичную задачу. Его десантную бригаду отправили атаковать Курскую область

      Семья застреленной ВСУ беременной жительницы Суджи попросила помочь с вывозом тела

      Российские войска почти зачистили Ивановку в ДНР

      В ДНР заявили о невозможности для ВСУ создать оборону на покровском направлении

      Последний россиянин-участник ОИ-2024 упустил медаль на Играх

      В ДНР рассказали о боях на севере Нью-Йорка

      Бывший советник вице-губернатора избежал колонии за хищение 15 миллионов рублей

      В Германии раскритиковали вылазку ВСУ в Курской области

      В Узбекистане увидели формирование идентичности стран Средней Азии

      Бывшая республика СССР назвала себя заложником западных санкций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше