Влияние СВО на гонорар Шевчука оценили

Продюсер Дворцов раскрыл гонорар лидера «ДДТ» Шевчука до начала СВО

Продюсер Сергей Дворцов оценил, насколько изменился гонорар лидера группы «ДДТ», музыканта Юрия Шевчука после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он рассказал в беседе с сайтом «Страсти».

По словам медиаменеджера, артист сам виноват в том, что сейчас группу не хотят видеть в России. «До СВО они выступали за 2-3 миллиона рублей. После, думаю, они немного снизились. Потому что они выступают не в России, а, давайте будем честны, Россия всех кормит, и только здесь у нас хорошие гонорары», — отметил он.

Дворцов также предположил, что на сегодняшний день музыканты зарабатывают «в один, максимум в два раза меньше».

Ранее Юрий Шевчук высказался о просьбе общественников проверить его на экстремизм и иностранное финансирование.