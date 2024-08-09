Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:48, 9 августа 2024Ценности

Внешность Леди Гаги на свидании с женихом раскритиковали в сети

Фото: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Legion-Media

Внешность американской певицы Леди Гаги (настоящее имя — Стефани Джерманотта) на встрече с женихом раскритиковали в сети. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Папарацци сняли 38-летнюю исполнительницу в Малибу, США, на свидании с возлюбленным — бизнесменом Майклом Полански. Она позировала на фото в черном мини-платье с длинными рукавами и ботинках в тон на чрезмерно высоких платформах и каблуках. Также звезда надела помолвочное кольцо с бриллиантом, стоимость которого, предположительно, составляет 578 тысяч долларов (примерно 51 миллион рублей).

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях под публикацией. «Ее обувь — опасная и устаревшая», «Как она ходит на таких каблуках?», «Ужасная обувь», «Она выглядит полной, и эти туфли ничего не улучшают», — отметили юзеры.

Ранее в августе внешность российской рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, на новом фото в колготках раскритиковали в сети.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «До последней капли крови». Командиры ЧВК «Вагнер» заявили, что готовы отбивать вторжение ВСУ в Курской области

      Назван простой способ отмыть натяжной потолок

      В беспилотники-камикадзе от «Калашникова» внедрят нейросети

      Россия направила Нигеру просьбу о помощи в связи с захватом заложников

      Калечащего пациентов костоправа Скрипника приговорили за лечение людей молотком

      Внешность Леди Гаги на свидании с женихом раскритиковали в сети

      Нидерланды назвали удары украинских F-16 по России соответствующими Уставу ООН

      Российский регион третий раз за год увеличил выплату за подписание контракта с Минобороны

      Сборная Англии по футболу объявила имя временно исполняющего обязанности главного тренера

      Генпрокуратуру попросили проверить интервью Лебедева Дудю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше