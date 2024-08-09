Внешность Леди Гаги на свидании с женихом раскритиковали в сети

Внешность американской певицы Леди Гаги (настоящее имя — Стефани Джерманотта) на встрече с женихом раскритиковали в сети. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Папарацци сняли 38-летнюю исполнительницу в Малибу, США, на свидании с возлюбленным — бизнесменом Майклом Полански. Она позировала на фото в черном мини-платье с длинными рукавами и ботинках в тон на чрезмерно высоких платформах и каблуках. Также звезда надела помолвочное кольцо с бриллиантом, стоимость которого, предположительно, составляет 578 тысяч долларов (примерно 51 миллион рублей).

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях под публикацией. «Ее обувь — опасная и устаревшая», «Как она ходит на таких каблуках?», «Ужасная обувь», «Она выглядит полной, и эти туфли ничего не улучшают», — отметили юзеры.

Ранее в августе внешность российской рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, на новом фото в колготках раскритиковали в сети.