Желание немецких политиков перехватить повестку о мире на Украине объяснили

Политолог Макаркин: немецкие политики пытаются перехватить повестку о мире

Немецкие политики из ведущих партий пытаются перехватить повестку о мире и улучшении отношений с Россией у «Альтернативы для Германии». Об этом заявил политолог Алексей Макаркин, передает РИА Новости.

«В преддверии голосования в Тюрингии и Бранденбурге наблюдается перехват повестки о восстановлении отношений с Россией, за что выступают и "Альтернатива для Германии", и левые. Им приходится маневрировать, улавливая общественные настроения», — рассказал эксперт.

Макаркин также подчеркнул, что у восточной части Германии существуют особые исторические и культурные связи с Россией. Поэтому он отметил, что в данных регионах особенно актуальна повестка улучшения отношений с Россией.

В марте газета Politico писала, что хорошее отношение многих немцев к СССР влияет на политику канцлера Германии Олафа Шольца в отношении России. Как отмечало издание, для немцев, выросших в коммунистической Восточной Германии, Москва по-прежнему считается скорее другом, чем врагом. Соответственно, отношение жителей к России и по сей день остается позитивным.