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21:19, 10 августа 2024Мир

Байден назвал свое главное обязательство перед страной

Байден: моим главным обязательством перед страной является победа над Трампом
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Aaron Schwartz — CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Джо Байден назвал своим главным обязательством перед страной победу на кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Об этом он рассказал в интервью CBS News.

«Я думаю, что у меня есть обязательство перед страной сделать самое важное. А именно — мы должны, мы должны, мы должны победить Трампа», — сказал он, выразив поддержку Камале Харрис, кандидату от демократов.

Байден также заявил, что когда баллотировался на первый президентский срок, то думал о себе как о переходном лидере. «Я даже не могу сказать, сколько мне лет — мне трудно выговорить это», — отметил глава государства.

21 июля Байден сообщил о намерении покинуть предвыборную гонку. Он сосредоточится на исполнении обязанностей до конца срока. В качестве своей преемницы на пост главы государства от демократов Байден представил действующего вице-президента страны Камалу Харрис.

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      Сергей Грехов
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