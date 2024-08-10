NYT: Байден оставит своему преемнику страну, погрязшую в войне

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, несмотря на обещания мира, оставляет своему преемнику страну, которая погрязла в боевых действиях. Об этом написала газета The New York Times (NYT).

По мнению журналистов, Байден производит впечатление «лидера военного времени». Пооитик посвятил большую часть президентского срока мобилизации общественного мнения вокруг конфликтов на Украине и в секторе Газа.

Как считают эксперты, война станет «ключевой частью наследия» Джо Байдена, риски крупномасштабного конфликта возросли на время его президентства. В статье также указано, что экс-глава США неоднократно говорил о возможности третьей мировой войны из-за действий нынешней администрации и лично Байдена.

21 июля Джо Байден сообщил о намерении покинуть предвыборную гонку. Он сосредоточится на исполнении обязанностей до конца срока. В качестве своей преемницы на пост главы государства от демократов Байден представил действующего вице-президента страны Камалу Харрис.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что пока Байдену подбирают замену, он продолжает оставаться на посту. Таким образом, он стал «хромой уткой». При этом на ближайшие полгода у него полностью развязаны руки, и под диктовку окружения он может творить что угодно. С последствиями же придется разбираться преемнику Байдена.