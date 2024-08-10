Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:38, 10 августа 2024Мир

В США рассказали о политическом наследии Байдена

NYT: Байден оставит своему преемнику страну, погрязшую в войне
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Aaron Schwartz — CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, несмотря на обещания мира, оставляет своему преемнику страну, которая погрязла в боевых действиях. Об этом написала газета The New York Times (NYT).

По мнению журналистов, Байден производит впечатление «лидера военного времени». Пооитик посвятил большую часть президентского срока мобилизации общественного мнения вокруг конфликтов на Украине и в секторе Газа.

Как считают эксперты, война станет «ключевой частью наследия» Джо Байдена, риски крупномасштабного конфликта возросли на время его президентства. В статье также указано, что экс-глава США неоднократно говорил о возможности третьей мировой войны из-за действий нынешней администрации и лично Байдена.

21 июля Джо Байден сообщил о намерении покинуть предвыборную гонку. Он сосредоточится на исполнении обязанностей до конца срока. В качестве своей преемницы на пост главы государства от демократов Байден представил действующего вице-президента страны Камалу Харрис.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что пока Байдену подбирают замену, он продолжает оставаться на посту. Таким образом, он стал «хромой уткой». При этом на ближайшие полгода у него полностью развязаны руки, и под диктовку окружения он может творить что угодно. С последствиями же придется разбираться преемнику Байдена.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Брянской области ввели режим КТО

      В США рассказали о политическом наследии Байдена

      В НАК отреагировали на атаку ВСУ Курской области

      На Западе одобрили атаку ВСУ на Курскую область

      Режим КТО ввели еще в одном российском регионе

      Режим КТО ввели в Курской области

      Единственная медаль россиян, уроженка Барнаула победила за Германию, золото скандальной боксерши. Итоги 14-го дня Игр

      В Курской области начали оформлять выплаты пострадавшим жителем

      В США одобрили возможную продажу Норвегии HIMARS на 580 миллионов долларов

      Разману Кадырову вручили российскую премию Нобеля. Что это за награда и за что он ее получил?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше