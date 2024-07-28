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14:29, 28 июля 2024Мир

Медведев назвал Байдена «хромой уткой»

Медведев: Байден становится «хромой уткой» с развязанными руками
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Chris Kleponis - CNP / Globallookpress.com

Действующий президент США Джозеф Байден может натворить что угодно за оставшиеся полгода. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Его цитирует ТАСС.

Медведев заметил, что пока Байдену подбирают замену, он продолжает оставаться на посту. Таким образом, он стал «хромой уткой». Однако на ближайшие полгода у него полностью развязаны руки, и под диктовку окружения он может творить что угодно. С последствиями же придется разбираться преемнику.

«Если не случится чего-то совсем ужасного», — уточнил замглавы Совбеза.

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Кроме того, он обвинил Запад в том, что обстановка в мире стала максимально напряженной. Медведев уверен, что мир стал «на полшага ближе к глобальной катастрофе». И виной тому — полная безответственность Запада и его «абсолютное равнодушие к судьбам человечества».

В связи с этим Медведев выразил надежду на то, что за оставшиеся полгода «недееспособному старику» не позволят нажать «красную кнопку».

По мнению замглавы Совбеза, для России одинаково плохи и Байден, и вице-президент Камала Харрис в качестве кандидатов на пост главы Белого дома. Оба этих политика одинаково некомпетентны, не обладают критическим мышлением, но отличаются непомерными личными амбициями.

Медведев подчеркнул, что предстоящие президентские выборы в США — это дело американцев. Однако он считает, что «информация об интеллектуальных способностях потенциальной сменщицы» Байдена не оставляет иллюзий.

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