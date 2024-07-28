Медведев заявил об одинаковой некомпетентности Байдена и Харрис

Медведев: Байден и Харрис с точки зрения России равно плохи

Действующий президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис в качестве кандидатов в президенты США, с точки зрения России, равно плохи. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

По мнению Медведева, Байден и Харрис одинаково некомпетентны и не могут быть ответственными мировыми лидерами, «даже занимая главный пост в одной из мировых ядерных держав». «Если сравнивать нынешнего немощного президента и его возможную преемницу помоложе, на ум приходит только одно: "оба хуже". Главное, что роднит этих двух политиков, — отнюдь не их принадлежность к Демократической партии США, а полная некомпетентность вместе с непомерными личными амбициями и отсутствием критического мышления», — указал замглавы Совбеза.

Также Дмитрий Медведев заявил, что грядущие президентских выборы в США являются делом американцев. Политик подчеркнул, что Россия не вмешивается в чужие дела, в то же время «информация об интеллектуальных способностях потенциальной сменщицы» нынешнего американского лидера Джо Байдена не оставляет иллюзий.