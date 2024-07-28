Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:52, 28 июля 2024Мир

Медведев назвал выборы президента США схваткой пауков в банке

Медведев: никто из кандидатов в президенты США не внушает нам особой симпатии
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

Россия не симпатизирует никому из кандидатов в президенты США, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав американскую предвыборную кампанию схваткой пауков в банке. Его слова приводит ТАСС.

Комментарий политика прозвучал в ответ на просьбу журналистов оценить, сулит ли РФ что-то хорошее возможность нового прихода к власти экс-президента Дональда Трампа. Как объяснил Медведев, никто из кандидатов сейчас не внушает особой симпатии, а речь идет о том, чтобы взаимодействовать с представителем законной власти страны, поэтому «нам в целом неинтересно, кто и как одержит верх на выборах в Америке».

Также Медведев уточнил, что Россия готова дать шанс будущему президенту США наладить отношения и отойти от той пропасти, в которую Запад сегодня толкает весь мир, но в американском истеблишменте не видно тех, с кем можно было бы вести диалог, поэтому сложившаяся ситуация оставляет мало причин для оптимизма.

Ранее в воскресенье, 28 июля, о том, что для России нет разницы, кто победит на выборах в США, высказался и помощник президента РФ Николай Патрушев.

Неделю назад президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. В качестве претендента на пост главы государства от Демократической партии он выдвинул кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которая уже пообещала обойти пережившего покушение Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      «Когда я увижу своих дочерей?» Морпехи из «Азовстали», находящиеся в плену два года, обратились к Зеленскому

      В России высказались об обмене бойцов из «Азовстали»

      В Молдавии пожаловались на действия «тянущих страну на дно» властей

      Россиянин описал маршрутки в Пакистане фразой «ракеты с танками на крыше»

      Путин выразил благодарность музыкантам из Китая за участие в параде в честь Дня ВМФ

      Москву накроет циклон «Кирсти»

      Медведев назвал выборы президента США схваткой пауков в банке

      Харрис заявила о собранной на предвыборную кампанию сумме

      «Спартак» победил в матче РПЛ

      Шесть рабочих отравились газом на стройке в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше