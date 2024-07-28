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11:01, 28 июля 2024Мир

Патрушев оценил влияние выборов президента США на отношения страны с Россией

Патрушев: России все равно, кто станет президентом США
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Для России нет разницы, кто победит на президентских выборах в США, считает помощник президента РФ Николай Патрушев, согласно оценке которого улучшения двусторонних отношений не ожидается. Его цитирует ТАСС.

По словам Патрушева, вне зависимости от победы того или иного кандидата «в лучшую сторону пока для нас ничего не меняется».

Неделю назад президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. В качестве претендента на пост главы государства от Демократической партии он выдвинул кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которая уже пообещала обойти пережившего покушение Дональда Трампа. Тот участвует в третьих выборах подряд.

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      Дмитрий Воронин
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