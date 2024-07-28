Патрушев оценил влияние выборов президента США на отношения страны с Россией

Патрушев: России все равно, кто станет президентом США

Для России нет разницы, кто победит на президентских выборах в США, считает помощник президента РФ Николай Патрушев, согласно оценке которого улучшения двусторонних отношений не ожидается. Его цитирует ТАСС.

По словам Патрушева, вне зависимости от победы того или иного кандидата «в лучшую сторону пока для нас ничего не меняется».

Неделю назад президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. В качестве претендента на пост главы государства от Демократической партии он выдвинул кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которая уже пообещала обойти пережившего покушение Дональда Трампа. Тот участвует в третьих выборах подряд.