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22:02, 23 июля 2024Мир

Харрис обещала победить на выборах

Харрис заявила о достаточной поддержке демократов для ее победы на выборах

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена одержать победу на выборах президента страны. Ее слова приводит РИА Новости.

На митинге сторонников в Милуоки Харрис обещала объединить партию, а также победить экс-президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

«Мне сообщили, что мы заслужили поддержку достаточного количества делегатов, чтобы обеспечить демократическую номинацию. Мы выиграем эти выборы», — подчеркнула она.

23 июля Харрис заявила, что планирует официально баллотироваться на пост главы государства. Она заверила, что готова «дать бой» Трампу.

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      Марина Совина
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