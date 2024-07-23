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06:59, 23 июля 2024Мир

Харрис заявила о планах баллотироваться на выборы президента

Харрис заявила о готовности официально баллотироваться на выборы президента
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Alex Wroblewski / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что планирует официально баллотироваться на выборы президента страны. Ее слова приводит CNN.

«Сегодня вечером я горжусь тем, что получила широкую поддержку, необходимую для того, чтобы стать кандидатом от нашей партии, и как дочь Калифорнии я горжусь тем, что делегация моего родного штата помогла вывести нашу кампанию на новый уровень. Я с нетерпением жду возможности официально принять номинацию в ближайшее время», — сказала Харрис.

Также вице-президент подчеркнула, что готова «дать бой» Дональду Трампу.

Ранее сообщалось, что Камала Харрис набрала нужное количество голосов для выдвижения на выборы главы государства. Это стало возможным после того, как хозяин Белого дома Джо Байден объявил, что выбывает из предвыборной гонки. В качестве претендента на президентский пост от Демократической партии он выдвинул кандидатуру действующего вице-президента Камалы Харрис. При этом Байден подчеркнул, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.

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      Евгений Силаев
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