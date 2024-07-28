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14:59, 28 июля 2024Мир

Медведев заявил о шансе для США

Медведев: Россия даст будущему президенту США шанс наладить отношения

Фото: rarrarorro / Shutterstock / Fotodom

В американском истеблишменте нет ни одной серьезной и ответственной персоны, с которой можно было бы вести диалог. Об этом заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. Его цитирует ТАСС.

По его словам, Россия готова дать шанс будущему президенту США наладить отношения и отойти от той пропасти, в которую Запад сегодня толкает весь мир. Однако сложившаяся ситуация оставляет мало причин для оптимизма. По словам Медведева РФ сделает все, чтобы обезопасить россиян от тех угроз, которые растут в геометрической прогрессии.

«Американская политика одряхлела и по сути выродилась — как и весь западный мир», — сказал Медведев.

По мнению Медведева действующий президент США Джозеф Байден стал «хромой уткой» и может натворить что угодно за оставшиеся полгода, так как у него полностью развязаны руки.

Кроме того, Медведев усомнился в компетентности Байден и вице-президента Камалы Харрис. По его мнению, оба этих политика отличаются непомерными амбициями и отсутствием критического мышления.

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