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13:53, 28 июля 2024Мир

Медведев высказался о президентских выборах в США

Медведев назвал выборы президента в США делом американцев

Фото: Russian Government / Globallookpress.com

Грядущие президентских выборы в США являются делом американцев. Свое отношение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

Политик подчеркнул, что выбор будущего президента — вопрос к выборщикам, и Россия не вмешивается в чужие дела.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Москва будет готова работать с любым президентом США, которого изберут американские граждане. По его словам, для Москвы не имеет большого значения конечный результат предстоящих президентских выборов в Штатах.

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков напомнил о нелюбви кандидата в президенты США Камалы Харрис к России. Кремль также не стал давать оценку кандидатуры Харрис с точки зрения двусторонних отношений, поскольку «до сих пор какого-то ее вклада в наши отношения замечено не было».

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      Алина Гончарова
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