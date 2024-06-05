Путин заявил о возможности работы с любым президентом США

Путин заявил, что Россия будет работать с любым избранным президентом США

Россия будет готова работать с любым президентом США, которого изберут американские граждане. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

Путин заверил, что для Москвы не имеет большого значения конечный результат предстоящих президентских выборов в Штатах. «Мы будем работать с любым президентом, которого изберет американский народ», — подытожил глава государства.

Кроме того, Путин высказался об отношениях США и Украины, заявив, что в Вашингтоне интересуются только собственным величием.

Ранее авторы газеты Politico предполагали, что обвинительный приговор экс-президенту США Дональду Трампу может привести к мобилизации республиканцев, что повлияет на исход президентских выборов 5 ноября.