Галкин обратился к российским артистам на фоне ситуации в Курской области

Шоумен Галкин призвал Газманова и Лепса помочь населению Курской области

Юморист и телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) обратился к российским артистам на фоне ситуации в Курской области и призвал их помочь населению региона. Комментарий он опубликовал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Шоумен раскритиковал артистов Олега Газманова, Григория Лепса, Надежду Бабкину и Ярослава Дронова, известного как Shaman, за то, что они не отреагировали на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

Галкин проанализировал страницы артистов в социальных сетях и обнаружил, что Газманов в своем аккаунте вспоминает прошлые хиты, Лепс проводит концерт в Анапе, а Бабкина рассказывает о кошках. «Почему они не приходят на помощь курянам?» — заявил телеведущий. При этом артист добавил, что перечисленных артистов, в отличии от него самого, не осуждают за отсутствие реакции на происходящие в Курской области события.

6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться через российско-украинскую границу в Курскую область. С 9 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции.

В конце июля Галкин обжаловал в Верховном суде отказ исключить его из реестра иностранных агентов.

Шоумена включили в реестр иноагентов 16 сентября 2022 года. По данным Минюста России, юморист занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины. Сейчас артист проживает за границей.