Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:57, 30 июля 2024Интернет и СМИ

Максим Галкин обжаловал отказ исключить его из списка иноагентов. Юморист не согласен с присвоенным ему статусом

Галкин обжаловал в ВС отказ исключить его из числа иностранных агентов
СюжетАлла Пугачева поддержала Максима Галкина
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Юморист Максим Галкин (признан в России иноагентом) обжаловал в Верховном суде отказ исключить его из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

Дата заседания пока не была назначена

В суде сообщили, что получили жалобу Галкина. «Дата заседания не назначена», — отметил источник агентства.

12 марта Мосгорсуд признал законным внесение Галкина в реестр иностранных агентов. Юмориста отказались исключать из числа иноагентов, несмотря на его попытки обжаловать решение Минюста.

В мае 2023 года артист подал иск к ведомству в Замоскворецкий суд Москвы. Он потребовал исключить его из реестра иноагентов, однако суд отказался снимать с него этот статус иноагента.

В Кремле не согласились с позицией Галкина

Галкина не следует исключать из списка иноагентов, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее мнению, юморист стремится вернуть себе имущество, а не доброе имя. Кроме того, высказывания Галкина о спецоперации России на Украине «говорят о том, что он не наш человек».

Я не слышал ни одного антироссийского заявления от Пугачевой, а ее супруг Галкин делал очень плохие заявления, нам с ним явно не по пути

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

О деятельности Галкина также высказывался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также комментировал возможное возвращению Галкина на сцену и подчеркивал, что у Кремля и артиста «диаметральное расхождение во мнениях».

Аллу Пугачеву также предлагали внести в список иноагентов

Депутат Госдумы Алексей Журавлев направил в Минюст запрос с просьбой признать Аллу Пугачеву иноагентом. Ранее она разместила на личной странице в социальных сетях публикацию, отреагировав на попадание ракеты в детскую больницу «Охматдет» в Киеве.

Материалы по теме:
«Мы должны вовремя отвечать» Соцсети могут стать реальным оружием и причиной войны. Как Россия борется с ложной информацией?
«Мы должны вовремя отвечать»Соцсети могут стать реальным оружием и причиной войны. Как Россия борется с ложной информацией?
18 июня 2020
Иноагенты, экстремисты и нежелательные организации. Кто и за что может получить такой статус?
Иноагенты, экстремисты и нежелательные организации.Кто и за что может получить такой статус?
15 марта 2024
Алла Борисовна Пугачева: биография, личная жизнь и лучшие песни Примадонны
Алла Борисовна Пугачева:биография, личная жизнь и лучшие песни Примадонны
10 июля 2024

Однако Минюст отказался признавать Пугачеву иностранным агентом. В ведомстве объяснили, что сейчас не видят для этого оснований. Минюст подчеркнул, что артистку включат в соответствующий реестр только после выявления признаков иноагента.

Юмориста признали иноагентом в 2022 году

Максима Галкина включили в реестр иноагентов 16 сентября 2022 года. По данным Минюста России, юморист занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины. Сейчас артист проживает за границей.

Иноагентом я себя не считаю, но так как я нахожусь в компании очень достойных людей, то буду считать это некой наградой и торжественно шлепать у себя на лбу этот знак, что я признан иноагентом

Максим Галкинюморист

Сам юморист отмечал, что не считает себя иноагентом. По его мнению, развернута «беспрецедентная кампания по очернению его имени».

Галкин подчеркнул, что не готов отказаться от политической сатиры и политического юмора, поскольку они являются особенностью его жанра. «Иначе тогда этим незачем заниматься», — заключил он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Максим Галкин обжаловал отказ исключить его из списка иноагентов. Юморист не согласен с присвоенным ему статусом

      Беременная женщина узнала причину отказа мужа от секса с ней и возмутилась

      Трамп обвинил страны ОПЕК в попытках снизить цены на нефть

      Маск и Мадуро обругали друг друга

      Командир ВСУ приказал стрелять в поджигателей авто военных

      В России предложили ввести квоты на продажу бензина на внутреннем рынке

      Россиянина осудили за ложное минирование 200 зданий в России и Белоруссии

      Илон Маск пошутил о сотне детей Павла Дурова

      Россиянам пригрозили штрафом за хранение закруток в одном месте

      Омбудсмен рассказал о судьбе похищенного в Москве из рук матери младенца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше