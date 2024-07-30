Максим Галкин обжаловал отказ исключить его из списка иноагентов. Юморист не согласен с присвоенным ему статусом

Галкин обжаловал в ВС отказ исключить его из числа иностранных агентов

Юморист Максим Галкин (признан в России иноагентом) обжаловал в Верховном суде отказ исключить его из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

Дата заседания пока не была назначена

В суде сообщили, что получили жалобу Галкина. «Дата заседания не назначена», — отметил источник агентства.

12 марта Мосгорсуд признал законным внесение Галкина в реестр иностранных агентов. Юмориста отказались исключать из числа иноагентов, несмотря на его попытки обжаловать решение Минюста.

В мае 2023 года артист подал иск к ведомству в Замоскворецкий суд Москвы. Он потребовал исключить его из реестра иноагентов, однако суд отказался снимать с него этот статус иноагента.

В Кремле не согласились с позицией Галкина

Галкина не следует исключать из списка иноагентов, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее мнению, юморист стремится вернуть себе имущество, а не доброе имя. Кроме того, высказывания Галкина о спецоперации России на Украине «говорят о том, что он не наш человек».

Я не слышал ни одного антироссийского заявления от Пугачевой, а ее супруг Галкин делал очень плохие заявления, нам с ним явно не по пути Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

О деятельности Галкина также высказывался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также комментировал возможное возвращению Галкина на сцену и подчеркивал, что у Кремля и артиста «диаметральное расхождение во мнениях».

Аллу Пугачеву также предлагали внести в список иноагентов

Депутат Госдумы Алексей Журавлев направил в Минюст запрос с просьбой признать Аллу Пугачеву иноагентом. Ранее она разместила на личной странице в социальных сетях публикацию, отреагировав на попадание ракеты в детскую больницу «Охматдет» в Киеве.

Однако Минюст отказался признавать Пугачеву иностранным агентом. В ведомстве объяснили, что сейчас не видят для этого оснований. Минюст подчеркнул, что артистку включат в соответствующий реестр только после выявления признаков иноагента.

Юмориста признали иноагентом в 2022 году

Максима Галкина включили в реестр иноагентов 16 сентября 2022 года. По данным Минюста России, юморист занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины. Сейчас артист проживает за границей.

Иноагентом я себя не считаю, но так как я нахожусь в компании очень достойных людей, то буду считать это некой наградой и торжественно шлепать у себя на лбу этот знак, что я признан иноагентом Максим Галкин юморист

Сам юморист отмечал, что не считает себя иноагентом. По его мнению, развернута «беспрецедентная кампания по очернению его имени».

Галкин подчеркнул, что не готов отказаться от политической сатиры и политического юмора, поскольку они являются особенностью его жанра. «Иначе тогда этим незачем заниматься», — заключил он.