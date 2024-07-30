Юморист Максим Галкин (признан в России иноагентом) обжаловал в Верховном суде отказ исключить его из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.
Дата заседания пока не была назначена
В суде сообщили, что получили жалобу Галкина. «Дата заседания не назначена», — отметил источник агентства.
12 марта Мосгорсуд признал законным внесение Галкина в реестр иностранных агентов. Юмориста отказались исключать из числа иноагентов, несмотря на его попытки обжаловать решение Минюста.
В мае 2023 года артист подал иск к ведомству в Замоскворецкий суд Москвы. Он потребовал исключить его из реестра иноагентов, однако суд отказался снимать с него этот статус иноагента.
В Кремле не согласились с позицией Галкина
Галкина не следует исключать из списка иноагентов, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее мнению, юморист стремится вернуть себе имущество, а не доброе имя. Кроме того, высказывания Галкина о спецоперации России на Украине «говорят о том, что он не наш человек».
Я не слышал ни одного антироссийского заявления от Пугачевой, а ее супруг Галкин делал очень плохие заявления, нам с ним явно не по пути
О деятельности Галкина также высказывался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также комментировал возможное возвращению Галкина на сцену и подчеркивал, что у Кремля и артиста «диаметральное расхождение во мнениях».
Аллу Пугачеву также предлагали внести в список иноагентов
Депутат Госдумы Алексей Журавлев направил в Минюст запрос с просьбой признать Аллу Пугачеву иноагентом. Ранее она разместила на личной странице в социальных сетях публикацию, отреагировав на попадание ракеты в детскую больницу «Охматдет» в Киеве.
Однако Минюст отказался признавать Пугачеву иностранным агентом. В ведомстве объяснили, что сейчас не видят для этого оснований. Минюст подчеркнул, что артистку включат в соответствующий реестр только после выявления признаков иноагента.
Юмориста признали иноагентом в 2022 году
Максима Галкина включили в реестр иноагентов 16 сентября 2022 года. По данным Минюста России, юморист занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины. Сейчас артист проживает за границей.
Иноагентом я себя не считаю, но так как я нахожусь в компании очень достойных людей, то буду считать это некой наградой и торжественно шлепать у себя на лбу этот знак, что я признан иноагентом
Сам юморист отмечал, что не считает себя иноагентом. По его мнению, развернута «беспрецедентная кампания по очернению его имени».
Галкин подчеркнул, что не готов отказаться от политической сатиры и политического юмора, поскольку они являются особенностью его жанра. «Иначе тогда этим незачем заниматься», — заключил он.