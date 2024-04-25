Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:46, 25 апреля 2024Интернет и СМИ

В России ответили на жалобу Галкина из-за отказа убрать его из списка иноагентов

Депутат Госдумы Драпеко: не надо исключать Галкина из реестра иноагентов

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что исключать известного юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) из списка иностранных агентов не надо. Так в разговоре с «Лентой.ру» она ответила на кассационную жалобу телеведущего.

«Все заявления, которые он делал в Израиле и по поводу специальной военной операции и поддержке Украины, и по поводу России, говорят о том, что он не наш человек. Поэтому пусть живет, где живет. И чего ему здесь делать, непонятно. Я думаю, что вернуть он хочет не доброе имя, а свое имущество», — прокомментировала Драпеко.

Ранее стало известно, что Максим Галкин подал жалобу в суд из-за отказа исключить его из списка иностранных агентов.

12 марта Мосгорсуд признал законным внесение юмориста в реестр иностранных агентов. Галкина отказались исключать из числа иноагентов, несмотря на его попытки обжаловать решение Минюста.

В мае 2023 года телеведущий подал иск к ведомству в Замоскворецкий суд Москвы. Он потребовал исключить его из реестра иностранных агентов. Однако суд отказался снимать с юмориста статус иноагента.

Минюст внес Галкина в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. В ведомстве отметили, что юморист осуществляет политическую деятельность и получает финансирование с Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Долгое время боролся». Замглавы Минобороны могли арестовать из-за генерала ГРУ. Кто он и чем известен?

      Маск раскритиковал Белый дом за ошибочные слова по Украине

      В Литве назвали сообщения об атаке дронов по Минску дезинформацией

      Делегаты Всебелорусского собрания утвердили новую военную доктрину страны

      Пилот сделал предложение стюардессе во время полета под аплодисменты пассажиров

      Украинского блогера задержали за призыв сопротивляться военкомам с арматурой

      Билли Айлиш рассказала о тяжелой депрессии

      Раскрыты личные проблемы участника «Голоса» Кунгурова незадолго до трагедии

      Стало известно о прибытии силовиков в блокированную «русской общиной» школу

      Критик сравнил творчество новой Глюк'оZы и SHAMAN

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше