В России ответили на жалобу Галкина из-за отказа убрать его из списка иноагентов

Депутат Госдумы Драпеко: не надо исключать Галкина из реестра иноагентов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что исключать известного юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) из списка иностранных агентов не надо. Так в разговоре с «Лентой.ру» она ответила на кассационную жалобу телеведущего.

«Все заявления, которые он делал в Израиле и по поводу специальной военной операции и поддержке Украины, и по поводу России, говорят о том, что он не наш человек. Поэтому пусть живет, где живет. И чего ему здесь делать, непонятно. Я думаю, что вернуть он хочет не доброе имя, а свое имущество», — прокомментировала Драпеко.

Ранее стало известно, что Максим Галкин подал жалобу в суд из-за отказа исключить его из списка иностранных агентов.

12 марта Мосгорсуд признал законным внесение юмориста в реестр иностранных агентов. Галкина отказались исключать из числа иноагентов, несмотря на его попытки обжаловать решение Минюста.

В мае 2023 года телеведущий подал иск к ведомству в Замоскворецкий суд Москвы. Он потребовал исключить его из реестра иностранных агентов. Однако суд отказался снимать с юмориста статус иноагента.

Минюст внес Галкина в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. В ведомстве отметили, что юморист осуществляет политическую деятельность и получает финансирование с Украины.