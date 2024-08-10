Глава подмосковного города задержан по подозрению в коррупции

Глава Сергиева Посада и руководитель МФЦ задержаны по подозрению в коррупции

Глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов и руководитель местного многофункционального центра (МФЦ) Юлия Каминская задержаны по подозрению в совершении коррупционных преступлений, а именно в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

Отмечается, что следователями возбуждены уголовные дела в отношении Акулова, подозреваемого в получении взятки, а также в отношении Каминской, подозреваемой в даче взятки и мошенничестве.

Уточняется, что глава подмосковного города систематически получал взятки от руководства МФЦ, общая сумма составила 15 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал квартиру дочери начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки.