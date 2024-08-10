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05:34, 10 августа 2024Силовые структуры

Суд арестовал квартиру дочери главного кадровика Минобороны

Суд в Москве арестовал квартиру дочери главного кадровика Минобороны Кузнецова
Юрий Кузнецов

Юрий Кузнецов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Басманный суд Москвы арестовал квартиру дочери начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Речь идет о жилье площадью 105,3 квадратных метра на западе Москвы недалеко от Рублевского шоссе в ЖК бизнес-класса. Рыночная стоимость аналогичной недвижимости составляет порядка 50 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что экс-начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов не признал вину по делу об особо крупной взятке. Защита намерена подать кассацию на решение оставить генерала под стражей.

Кузнецову вменяют получение взяток на общую сумму 30,5 миллиона рублей в виде дома и участка от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна. Генерал начал сотрудничать со следствием. Он дал показания на Мартиросяна.

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      Марина Совина
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