Главу подмосковного города взяли под стражу по делу о коррупции

Главу Сергиева Посада Акулова взяли под стражу на 2 месяца по делу о коррупции

Тверской районный суд Москвы взял под стражу главу Сергиева Посада Дмитрия Акулова по делу о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

Акулов пробудет в СИЗО два месяца, до 9 октября. По версии следствия, в 2019 году он потребовал от директора местного многофункционального центра (МФЦ) платить за покровительство и попустительство по службе, на что та согласилась.

В результате с 2019 по 2024 год руководитель МФЦ передала главе округа взятки общей суммой более 15,6 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, даче и получении взятки. Также Акулов проверяется на причастность к другим преступлениям, связанным с получением взяток.

О задержании главы Сергиева Посада стало известно ранее, 10 августа.