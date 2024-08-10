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04:30, 10 августа 2024Наука и техника

Экспериментальная инъекция снизила ВИЧ у приматов в 1000 раз

Science: экспериментальная инъекция TIP снизила уровень ВИЧ у приматов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Ученые Орегонского университета здравоохранения и науки и Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что экспериментальная инъекция может значительно снизить уровень ВИЧ у нечеловекообразных приматов. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Через инъекцию в организм вводятся терапевтические интерферирующие частицы (TIP), которые представляют собой искусственно созданные сегменты вируса ВИЧ. Эти частицы не вызывают заболевание, но размножаются быстрее, чем сам ВИЧ, что позволяет им подавлять вирус у инфицированных организмов.

В ходе эксперимента исследователи вводили TIP 10 нечеловекообразным приматам, а затем подвергали их воздействию обезьяньей формы ВИЧ. После этого за животными наблюдали в течение 30 недель, регулярно анализируя их кровь и ткани из лимфатических узлов, чтобы определить уровень вируса.

Результаты показали, что TIP снизили уровень ВИЧ в 1000 раз у пяти из шести инфицированных животных. У одного из приматов уровень вируса был настолько низким, что стал необнаружимым. Эти результаты значительно превышают показатели, необходимые для замедления развития СПИДа (терминальной стадии инфекции) у людей с ВИЧ.

Кроме того, было отмечено отсутствие рекомбинации вируса, когда два разных вирусных штамма одновременно заражают одну клетку и обмениваются генетическим материалом, создавая гибрид с частями обоих штаммов. Это указывает на то, что TIP не усложняет течение ВИЧ-инфекции.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы оценить эффективность однократной инъекции TIP после развития инфекции и возможности контроля вируса после прекращения антиретровирусной терапии. Если TIP окажется эффективным в клинических испытаниях на людях, это может стать прорывом в лечении ВИЧ, снизив потребность в ежедневных лекарствах.

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      Александр Еникеев
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