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16:44, 10 августа 2024Ценности

Клиентка Wildberries кинула гвозди в сотрудницу пункта выдачи за ошибку в заказе

Клиентка Wildberries кинула гвозди в сотрудницу ПВЗ за ошибку в заказе

Кадр: Telegram-канал BAZA

Клиентка маркетплейса Wildberries кинула гвоздями в сотрудницу пункта выдачи заказов (ПВЗ) в Сызрани за ошибку в заказе. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Женщина заказала на Wildberries жидкость для стекол, но вместо нее получила гвозди. Сотрудница ПВЗ объяснила клиентке маркетплейса, что решать проблему нужно с самим магазином, но женщина захотела переговорить с начальством. Беседа закончилась конфликтом, в результате которого женщина кинула упаковку гвоздей в сотрудницу ПВЗ и разбила ей телефон.

В марте неизвестная россиянка раскидала землю в пункте выдачи Wildberries в Кирове и заснула полуобнаженной.

На размещенных кадрах, сделанных курьером, посетительница предстала внутри помещения в трусах. При этом женщина разместилась на скамейке из примерочной. Кроме того, в ролике видно, что рядом со входом в пункт выдачи товаров рассыпаны земля и мусор.

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      Олег Давыдов
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