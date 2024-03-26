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19:46, 26 марта 2024Ценности

Россиянка раскидала землю в пункте выдачи Wildberries и заснула полуобнаженной

Россиянка в трусах раскидала землю в ПВЗ Wildberries в Кирове и заснула

Кадр: Telegram-канал «Подъем»

Неизвестная россиянка раскидала землю в пункте выдачи Wildberries в Кирове и заснула полуобнаженной. Об этом пишет «Подъем».

На размещенных кадрах, сделанных курьером, посетительница предстала внутри помещения в трусах. При этом женщина разместилась на скамейке из примерочной. Кроме того, в ролике видно, что рядом со входом в пункт выдачи товаров рассыпаны земля и мусор.

«В ПВЗ, снятом на видео, произошел взлом. Девушка проникла внутрь, устроила беспорядок и заснула. Ближе к утру курьер Wildberries, первый прибывший на место, вызвал полицию, которая увезла девушку в участок. Хотели бы отдельно поблагодарить его за незамедлительное сообщение и оперативную помощь — благодаря его грамотным действиям виновницу погрома удалось задержать на месте, а все заказы клиентов сохранились в целости и сохранности», — высказались в пресс-службе маркетплейса.

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Среди прочего, представители Wildberries подчеркнули, что на работе пункта выдачи инцидент не сказался. Отмечается, что в тот же день клиентам продолжили выдавать заказы в обычном режиме.

Ранее в марте Ozon и Wildberries опровергли сообщения об открытии маркетплейсов в ДНР. По информации пресс-служб, в 2024 году они прежде всего намерены развивать логистику на Дальнем Востоке и в Сибири, а в ДНР и ЛНР у маркетплейсов нет необходимой инфраструктуры для работы.

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      Екатерина Ештокина
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