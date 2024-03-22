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19:39, 22 марта 2024Ценности

Ozon и Wildberries опровергли слова Пушилина об открытии маркетплейсов в ДНР

Ozon и Wildberries опровергли информацию об открытии маркетплейсов в ДНР и ЛНР

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Популярные российские маркетплейсы Ozon и Wildberries не подтвердили слова главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина об открытии пунктов выдачи в ДНР и Луганской народной республике (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службах интернет-магазинов.

Представители маркетплейсов опровергли высказывания Пушилина. По информации пресс-служб, в 2024 году они прежде всего намерены развивать логистику на Дальнем Востоке и в Сибири, а в ДНР и ЛНР у маркетплейсов нет необходимой инфраструктуры для работы.

Ранее в марте Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о доминирующем положении Wildberries и Ozon. В настоящий момент доля маркетплейса Wildberries на российском рынке составляет 47 процентов, Ozon — 35,5 процента. Таким образом, к этим компаниям в полной мере применяется запрет на злоупотребление доминирующим положением, регулируемый законом РФ о защите конкуренции, подчеркнул заместитель руководителя ФАС Петр Иванов.

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