Старовойт рассказал об основной задаче в Курской области

Старовойт: основной задачей в Курской области является транспортная безопасность

Транспортная безопасность в Курской области является основной задачей, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в регионе необходимо обеспечить безопасную работу общественного транспорта, железнодорожного сообщения пригородного и дальнего следования.

Политик рассказал, что он лично контролирует работу транспортного комплекса и взаимодействие с правительством региона.

Ранее врио главы субъекта Алексей Смирнов заявил о сложной оперативной обстановке. По словам чиновника, власти региона работают над нормализацией ситуации вместе с соцслужбами и общественными организациями. Смирнов добавил, что руководство Курской области занимается вывозом жителей с опасных территорий.