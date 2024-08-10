Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:38, 10 августа 2024Россия

Старовойт рассказал об основной задаче в Курской области

Старовойт: основной задачей в Курской области является транспортная безопасность
Роман Старовойт

Роман Старовойт. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Транспортная безопасность в Курской области является основной задачей, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в регионе необходимо обеспечить безопасную работу общественного транспорта, железнодорожного сообщения пригородного и дальнего следования.

Политик рассказал, что он лично контролирует работу транспортного комплекса и взаимодействие с правительством региона.

Ранее врио главы субъекта Алексей Смирнов заявил о сложной оперативной обстановке. По словам чиновника, власти региона работают над нормализацией ситуации вместе с соцслужбами и общественными организациями. Смирнов добавил, что руководство Курской области занимается вывозом жителей с опасных территорий.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Я не первый в этой очереди, кто достоин упреков». Галкин обратился к российским артистам на фоне боев в Курской области

      Правительство пообещало отремонтировать восемь тысяч километров дорог в Мариуполе

      В одном из районов Курской области организовали выезд жителей

      Жительница Донецка рассказала о помощи пострадавшей от обстрела ВСУ семье

      Старовойт рассказал об основной задаче в Курской области

      Волонтеры из Суджи поймали украинского диверсанта

      В Госдуме назвали критику артистов Галкиным попыткой отвлечь внимание

      Глава Белгородской области подтвердил заход ВСУ в одно из сел и захват двух жителей

      Эрдоган встретился с сыновьями убитого главы политбюро ХАМАС

      Мирные жители пострадали в результате удара ВСУ по Шебекино

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше