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11:38, 10 августа 2024Интернет и СМИ

На Западе высказались об использовании Украиной оружия НАТО в Курской области

NZZ: Киев вольно трактует ограничения Запада по использованию оружия

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Киевские власти вольно трактуют накладываемые странами НАТО ограничения на использование западного оружия в Курской области. Об этом высказывается швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Действия Украины в Курской области свидетельствуют о некоторой вольности в толковании этих требований», — говорится в публикации.

Там отмечается, что до мая западные страны запрещали украинской стороне использовать свое оружие для нанесения ударов по российской территории, после чего это ограничение было снято при условии наличия весомой угрозы для существования киевского режима.

Ранее председатель комитета бундестага по вопросам обороны от парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) Маркус Фабер заявил, что Вооруженные силы Украины могут использовать немецкие танки на территории России.

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      Иван Потапов
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